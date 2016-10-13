Сотни гектаров картофеля ещё остаются неубранными под Тугулымом и Каменском-Уральским

Первый снег не остановил уборку урожая в области. По словам и. о. министра АПК и продовольствия Михаила Копытова, неубранными остаются около 1300 гектаров зерновых, а также часть овощей и картофеля.

- Меня сейчас очень волнует то, как мы завершим уборку картофеля. Осталось немного, процентов пять. Это примерно 800 гектаров. Но мешает сырая погода, - говорит Михаил Копытов.

По его словам, особенно тяжело идёт уборка картофеля в Тугулымском городском округе. Дождей там выпало больше, и это мешает технике заехать в поле. Также значительные площади "второго хлеба" предстоит убрать фермерам Каменского городского округа.

Но в целом, как считает руководитель аграрного ведомства, уже можно подвести итоги: картофеля в этом году будет меньше, чем в прошлом - около 660-670 тысяч тонн. Но этого количества достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление, и около ста тысяч тонн даже останется для реализации в другие регионы. Богатый в этом году выдался урожай капусты и свёклы, а вот моркови - меньше, чем год назад. Разница в урожае объясняется тем, что вся капуста в крупных хозяйствах выращивается на поливе, жара ей не помеха, а свёкла более засухоустойчивая культура, чем морковь.

Недостаток влаги в этом году сказался на заготовке кормов - их будет меньше, чем в прошлом. Но на надоях коров, по мнению главы ведомства, это не должно сказаться - животноводов должен выручить прошлогодний запас кормов.

Полностью интервью с Михаилом Копытовым можно будет прочитать в субботнем номере "ОГ".