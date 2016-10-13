Космонавт Александр Лавейкин расскажет екатеринбуржцам о своих полётах

В Екатеринбурге в типографии "Уральский рабочий" (пр. Ленина, 49) 14 октября открывается выставка "Вперёд в Космос". В рамках презентации, которая намечена на 12:00, космонавт Александр Лавейкин расскажет посетителям о своих полётах, сообщила "ОГ" организатор выставки Александра Анисимова.

Выставка, посвящённая современной космонавтике, будет доступна екатеринбуржцам до 20 декабря.

"Александр Лавейкин помогал нам оформить проект "Вперёд в Космос" с научной стороны. На открытии, 14 октября, космонавт поведает екатеринбуржцам, какую планету предстоит покорить человечеству, в чём отличие космического питания от земного, на что Космос способен вдохновить человека. Посетители увидят возвращение ракеты на Землю с помощью очков виртуальной реальности, услышат достоверные описания из Космоса российских лётчиков, увидят видео циркового выступления космонавтов на борту для психологической разгрузки", - рассказала "ОГ" Александра Анисимова.

Фото: социальные сети

Справка "ОГ"

Александр Лавейкин родился 21 апреля 1951 года. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана в 1968 году, через 10 лет принят в отряд космонавтов.

Первый космический полёт Александр Лавейкин совершил 6 февраля 1987 года. Он отправился на орбитальную станцию "Мир", будучи бортинженером корабля "Союз ТМ-2". Его полёт длился 174 дня, 3 часа, 25 минут и 56 секунд, и за это время он трижды выходил в Космос.

В 1994 году космонавт ушёл на пенсию по выслуге лет. Сегодня он является президентом региональной общественной организации Героев Советского Союза, лётчиков-космонавтов СССР "Аэрокосмос XXI век" и заместителем директора Мемориального музея космонавтики.