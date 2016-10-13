14 октября. 10:00. В Свердловском областном бизнес-инкубаторе состоится заседание экспертной комиссии, на которой начинающие бизнесмены презентуют свои проекты для получения финансовой господдержки.

Фонд начал проведение комиссий, на которых более 400 начинающих предпринимателей презентуют свои проекты для получения грантов. На финансовую господдержку стартапов в этом году выделено 59,5 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.

Среди проектов, планируемых к презентации:

Производство гидропонных домашних систем для выращивания растений ecobox.

Организация производственной линии по пошиву трикотажных изделий в Екатеринбурге.

Производство эко-продуктов.

Сельский туризм – усадьба "Мятный двор" (Нижние Серги).

Стильная фотокерамика.

Екатеринбург, улица 40 лет ВЛКСМ, 1а, литера "Н".