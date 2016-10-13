Россия полностью выполнила контракт на поставку зенитных систем С-300 в Иран

Все дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300, которые Россия должна была передать Ирану, поступили в распоряжение покупателей. Об этом сообщил журналистам в четверг, 13 октября, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин, находящийся на выставке вооружений ArmHiTec-2016.

- Все дивизионы поставлены, - приводит слова руководителя РИА Новости.

При этом Александр Фомин не стал уточнять, о каком количестве дивизионов идёт речь.

Как ранее сообщалось, процесс поставок зенитно-ракетных комплексов на сумму порядка 800 млн долларов США начался в конце прошлого года, а уже в мае иранская сторона сообщила о поступлении первых комплексов из России. Таким образом, разногласия между двумя государствами были сняты: ранее Россия в одностороннем порядке наложила эмбарго на поставку комплексов С-300, которые уже находились на стадии отгрузки - это решение было принято в контексте "перезагрузки" отношений с Соединёнными Штатами Америки. Решение об односторонней отмене соглашений, достигнутых ещё в 2007 году, принял тогда Президент РФ Дмитрий Медведев.

В ответ на это Иран подал иск в Третейский суд Женевы - в качестве компенсации за разрыв соглашения покупатель требовал от России выплат в размере 4 млрд долларов. В результате долгих переговоров иск был отозван в ответ на отмену запрета на поставку.