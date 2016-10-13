Трофимов примет участие в открытии конференции "Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы"

14 октября. 9:00. И.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов примет участие в торжественном открытии VIII Международной конференции "Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы".

Организаторы: аппарат полномочного представителя Президента РФ в УрФО, министерство здравоохранения Свердловской области, Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет, при поддержке Российского общества акушеров-гинекологов.

Мероприятие состоится в Центре международной торговли.