Трофимов примет участие в открытии конференции "Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы"
13 октября 2016, 17:08
14 октября. 9:00. И.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов примет участие в торжественном открытии VIII Международной конференции "Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы".
Организаторы: аппарат полномочного представителя Президента РФ в УрФО, министерство здравоохранения Свердловской области, Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет, при поддержке Российского общества акушеров-гинекологов.
Мероприятие состоится в Центре международной торговли.
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