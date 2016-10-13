Хоккеистам «Динамо-Строителя» засчитано техническое поражение в первом матче серии за 3-е место

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Спорт
33 минуты назад
Профессионалами надо стать всем
Эксперты "Областной газеты" рассматривают предложения Владимира Путина, высказанные на заседании Президентского совета
35 минут назад
Бой Поветкина запланирован в Екатеринбурге
Бой за звание «временного» чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC запланирован в столице Урала. Поединок между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном ориентировочно состоится 17 декабря.
36 минут назад
«Екатеринбург-Арену» строят с опережением графика
«Екатеринбург-Арена», на которой состоятся матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, строится с опережением графика на полтора месяца. Об этом заявил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев в отчёте за первый год строительства.
12 октября 2016
Свердловские самбисты уже реализуют программу, одобренную президентом
С сентября в России началось активное внедрение программы «Самбо в школу», но, как выяснила «ОГ», в Свердловской области наши прославленные представители этого национального единоборства уже давно реализуют её на практике.
12 октября 2016
Глава Олимпийского комитета России уходит со своего поста
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на прошедшем форуме «Россия – спортивная держава» заявил о своём желании покинуть пост президента ОКР и сосредоточится на работе в Госдуме.
12 октября 2016
Боксёр Дмитрий Михайленко проведёт в Екатеринбурге бой с американцем Бейли
Определился соперник российского боксёра Дмитрия Михайленко на бой в Екатеринбурге. Им стал американский спортсмен Рендалл Бейли.
12 октября 2016
Будущий олимпийский чемпион по боксу завоевал свой первый титул
В 2008 году 23-летний свердловский боксёр Егор Мехонцев завоевал первый в своей карьере титул, одержав в финале чемпионата России убедительную победу со счётом 19:5 над Евгением Романовым.
11 октября 2016
«Уралочка» потеряла полсостава. Но амбиции сохранила
11 октября матчем в Нижнем Тагиле против челябинского «Метара» начала свой очередной сезон краса и гордость Свердловской области – волейбольная команда «Уралочка-НТМК».
11 октября 2016
Совет при Президенте рассмотрел вопросы массового спорта, допинга и подвёл итоги Рио-2016
Вчера состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В заседании приняли участие федеральные министры, главы регионов, члены Международного олимпийского комитета и руководители спортивных федераций России.
11 октября 2016
«УГМК» стала единоличным лидером чемпионата России
В первом домашнем матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги екатеринбургская команда «УГМК» обыграла московское «Динамо» со счётом 58:46 (16:12, 23:10, 11:9, 8:15).