Хоккеистам «Динамо-Строителя» засчитано техническое поражение в первом матче серии за 3-е место

Сегодня в Санкт-Петербурге должен был состояться первый матч серии до двух побед за бронзовые медали чемпионата России между командами «Метростой» и «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга, однако динамовцы на игру не приехали, и им засчитано техническое поражение со счётом 5:0.

В самом екатеринбургском клубе от комментариев отказались.Теперь по регламенту серия должна продолжится в Екатеринбурге 16 сентября, а в случае необходимости, третий пройдёт 17 октября также в столице Урала.