Минкомсвязи призвало абонентов компании "Мотив" сменить оператора связи

Представители Министерства связи и массовых коммуникаций России пояснили, как могут поступить абоненты компании "Мотив", недовольные услугами связи этого оператора.

— Если качество связи "Мотива" вам не нравится, вы не можете пережить перебои в сети и они происходят слишком часто для вас, то вы можете с сохранением номера перейти к любому другому оператору связи, который у вас в регионе действует, — сообщил "ОГ" заместитель руководителя пресс-службы Минкомсвязи РФ Дмитрий Захаров.

Кроме того, по словам собеседника, все желающие, кого не устраивает работа оператора связи, могут пожаловаться в Роскомнадзор. Если в это ведомство поступят массовые жалобы, то оно начнёт проверку работы компании, оказывающей услуги связи.

Как добавил другой эксперт на условиях анонимности, сбой связи нанёс ущерб компании "Мотив". Организация потеряла деньги и, возможно, абонентов.

— Некоторые операторы, если они заинтересованы в сохранении абонентов, проводят акции, чтобы сохранить клиентов. К примеру, предоставляют клиентам бесплатные минуты или смс, — добавил собеседник.

Напомним, абоненты компании "Мотив" в среду утром, 12 октября, неожиданно остались без связи. Среди пострадавших — клиенты Сбербанка. Оператор обещал решить эту проблему в течение трёх суток. Однако специалисты смогли восстановить связь спустя несколько часов после возникновения сбоя. Причиной ЧП, как пояснили представители компании, стала атака хакеров. Правозащитники пояснили, что абоненты "Мотива", пострадавшие от сбоя связи, смогут вернуть убытки, отправив претензию компании.