Дмитрию Пумпянскому присвоено звание "Почётный гражданин Свердловской области"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении председателю совета директоров Группы Синара Дмитрию Пумпянскому звания "Почётный гражданин Свердловской области".

Как сообщает департамент информполитики главы региона, Евгений Куйвашев отметил вклад этого промышленника в развитие экономики Среднего Урала. По мнению губернатора, Дмитрий Пумпянский многое сделал для модернизации и повышения конкурентоспособности уральской промышленности, для поддержки многих знаковых инфраструктурных и социальных проектов в нашем регионе.

Напомним, звания "Почётный гражданин Свердловской области" удостоены более пятидесяти известных жителей нашего региона.

Справка "ОГ"

Дмитрий Пумпянский родился в 1964 году. В разные годы трудился на Верх-Исетском металлургическом заводе и Челябинском металлургическом комбинате. В 1999 году избран председателем совета директоров СинТЗ. С 2002 года являлся гендиректором Трубной Металлургической Компании. В 2005 году возглавил совет директоров ТМК, совет директоров Группы Синара. Кроме того, Дмитрий Пумпянский сейчас занимает пост президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Дмитрий Пумпянский — лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, имеет звание "Заслуженный металлург РФ", награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Почёта, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.