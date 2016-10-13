Три компании разместят рекламные щиты по дороге в Кольцово

Первый аукцион среди компаний за право установить рекламные конструкции вдоль автодороги Екатеринбург - аэропорт Кольцово состоялся в Свердловской области в четверг, 13 октября. Как сообщили в региональном министерстве по управлению госимуществом, победителями аукциона стали компании "Хэт-Трик", "Абсолют" и "Рекламная группа "Ай".

Предметом аукциона стало право на установку и эксплуатацию в течение восьми лет 29 рекламных конструкций в пределах дорожных полос на Ново-Кольцовской трассе. Все места организаторы аукциона поделили на три лота.

Первый и второй лот (победители - ООО "Хэт-Трик" и ООО "Абсолют") включали по семь мест размещения суперсайтов формата 4х12 м. Для "Хэт-Трика" сделка обошлась в 2 млн 986 тыс. один рубль, для "Абсолюта" - в 3 млн 86 тыс. один рубль. Третий лот включил право на установку и эксплуатацию двадцати двух рекламных конструкций формата 3х6 м в ходе третьего аукциона. Для компании "Рекламная фирма "Ай" это стоило в 2 млн 907 тыс. 260 рублей.

Как сообщили в МУГИСО, к аукционной документации были приложены технические требования к установке и внешнему виду рекламных конструкций. Выполнение данных условий - обязательное требование при установке рекламных конструкций победителями аукциона.