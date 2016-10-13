"Автомобилист" потерпел второе разгромное поражение подряд

Хоккейный клуб "Автомобилист" в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступил на выезде "Салавату Юлаеву" - 1:5 (0:3; 1:1; 0:1). Это поражение стало для подопечных Андрея Разина вторым подряд.

Уфимцы сделали задел уже в первом периоде, отправив в ворота Владимира Сохатского три безответные шайбы за одиннадцать минут, после чего место в "калитке" "Автомобилиста" занял Игорь Устинский.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а в заключительном периоде уфимцы забросили ещё одну шайбу и установили окончательный счёт встречи - 5:1.

Следующий матч "Автомобилист" проведёт на выезде против челябинского "Трактора".