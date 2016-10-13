«Лисицы» вышли в «Финал четырёх» Кубка России

Баскетболистки екатеринбургского баскетбольного клуба «УГМК» после годичного перерыва выступят в «Финале четырёх» Кубка России.

В четвертьфинале «лисицы» в гостях обыграли подмосковную «Спарту энд К» со счётом 79:51 (22:17, 12:6, 22:16, 23:12).

Наталья Виеру (№15) сделала "дабл-дабл" в четвертьфинальном кубковом матче со "Спартой энд К"

Более половины очков команде «УГМК» принесли две баскетболистки – сделавшая «дабл-дабл» Наталья Виеру (20 очков, 15 подборов) и Мария Черепанова (20 очков).

Из тринадцати предыдущих розыгрышей Кубка России семь завершались победой «УГМК», причем с 2009 по 2014 год «лисицы» владели трофеем шесть лет подряд. Конец гегемонии «УГМК» в Кубке России положило в 2014 году решение Российской федерации баскетбола, запретившее участвовать в турнире легионерам.

В следующем сезоне «российский» состав «лисиц» был лишь четвёртым, а в предыдущем розыгрыше «УГМК» и вовсе не принимала участие. Оба розыгрыша завершились победой курского «Динамо».