Губернатор поздравил свердловских дорожников с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли с Днём работников дорожного хозяйства, отмечаемым 16 октября.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, в нынешнем году на строительство и ремонт автодорог на Среднем Урале выделено более 13,5 млрд рублей из областного бюджета и свыше 3 млрд рублей из федеральной казны. Это позволит к концу ремонтного сезона обновить асфальт на 112 км авторасс. Одновременно построены или реконструированы ещё более 15 км региональных дорог.