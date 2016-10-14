Арбитражный суд оставил без гаража качканарских помощников пожарных

В Качканаре по решению суда местное отделение общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" осталось без гаража.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что помощники пожарных занимают здание гаража, принадлежащее Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. У общественников не было документов и согласия собственника на пользование помещением.

По итогам проверки заместитель прокурора региона обратился с Арбитражный суд Свердловской области с требованием к организации освободить незаконно занимаемый гараж. Рассмотрев дело, суд встал на сторону надзорного ведомства.

Добавим, представители общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" могут обжаловать решение суда, поскольку оно не вступило в законную силу.