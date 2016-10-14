Солисты балета Государственного Большого театра проведут в Екатеринбурге мастер-класс

16 октября. 18:00. Московская труппа "Классический русский балет" под управлением заслуженного деятеля искусств Хасана Усманова в рамках гастрольного тура проведёт в Екатеринбурге бесплатный мастер-класс для всех желающих.

В состав балетной труппы входят солисты балета Государственного Большого театра, которые в воскресенье, 16 октября, выступят в роли преподавателей классического танца на площадке Окружного дома офицеров.

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