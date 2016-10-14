Владимир Путин назначил командующего войсками национальной гвардии на Урале

Указом Президента РФ Владимира Путина произведены назначения на воинские должности по округам Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщает Временный информационный центр ФСВНГ РФ. В соответствии с текстом Указа, командовать национальной гвардии на Урале будет генерал-лейтенант Игорь Голлоев. 

Этим же указом глава государства назначил командующих Восточным, Сибирским, Центральным, Приволжским, Северо-Кавказским и Северо-Западным округами ФСВНГ, а также высшее руководство центрального аппарата ФСВНГ.

Отметим, 51-летний командующий Уральским округом войск национальной гвардии ранее проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД России. Службу во внутренних войсках Игорь Голлоев начал после окончания в 1987 году Саратовского высшего военного командного училища МВД СССР имени Ф.Э. Дзержинского. В 1997 году Голлоев закончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 2009 году - Академию Генерального штаба. Награждён орденом Мужества, медалью Суворова, ведомственными наградами.

Как ранее сообщала "ОГ", в начале апреля Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД России. Российская национальная гвардия получила название"Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)", эмблему, флаг и знамя, а также широкие полномочия. В середине мая правительство РФ предложило систему окладов служащим Росгвардии, а к сентябрю стала окончательноизвестна структура ведомства. На минувшей неделе президент утвердил положение о войсках Росгвардии.

Ранее Управление ФСВНГ по Свердловской области возглавил полковник полиции Константин Шуршин.

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