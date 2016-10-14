В 2017 году дефицит федерального бюджета будет на 300 млрд меньше, чем в 2016-м

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2017-2019 годы. По этому документу дефицит федеральной казны по итогам будущего года будет на 300 млрд рублей меньше аналогичного результата 2016 года.

Cогласно последней корректировке федерального бюджета на 2016 год, доходы составят 13,4 трлн рублей, а расходы – 16,4 трлн рублей. Это значит, что нынешний год федеральная казна завершает с дефицитом в 3 трлн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства России, в проекте бюджета 2017 года доходные статьи практически не отличаются от нынешних – 13,4 трлн рублей, а расходы сокращаются – до 16,1 трлн рублей. Следовательно, к концу будущего года федеральная власть намерена прийти с дефицитом – 2,7 трлн рублей.