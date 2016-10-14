В январе 2017 года российские пенсионеры получат единовременную выплату 5 тыс. рублей

В начале 2017 пенсионеры получат из бюджета Пенсионного фонда РФ единовременную выплату 5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, о выделении дополнительных средств для пожилых людей сообщил российский премьер Дмитрий Медведев в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2017-2019 годы.

– В начале следующего года пенсионеры получат единовременную выплату в виде 5 тыс. рублей, а в феврале мы уже проведём индексацию пенсий в полном объёме по итогам накопленной инфляции за 2016 год. Будут проиндексированы и некоторые другие социальные выплаты, – сказал он.