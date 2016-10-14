Екатеринбурженка отсудила у "ВУЗ-банка" более 900 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга отсудила у ОАО "ВУЗ-банк" более 900 тыс. рублей за незаконное списание средств с её счёта. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Женщина в январе 2015 года заключила с кредитной организацией договор "Супер вклад" и положила на счёт 600 тыс. рублей. Также из этой суммы она перечислила 100 тыс. рублей факторинговой компании "Лайф" по договору процентного займа "Супер займ". Спустя месяц горожанка увидела, что с её счёта пропали все деньги. Как оказалось, банк без её согласия перевёл эти средства этой же компании.

Клиентка обратилась к руководству ОАО "ВУЗ-банк" и "Лайфу" с требованием вернуть деньги, но неудачно. Тогда она решила действовать через суд. Женщина потребовала признать незаконным списание 500 тыс. рублей с её счёта и взыскать эти средства, а также проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, затраты на оформление доверенности и оплату юридических услуг.

Ленинский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев дело, частично удовлетворил иск горожанки.

— С банка-ответчика взысканы 921 677 рублей, из них 500 000 рублей — сумма, незаконно перечисленная на счёт ООО "ФК "Лайф", 30 250 рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами, 5 000 рублей – компенсация морального вреда, 367 625 рублей — штраф за отказ в досудебном порядке удовлетворить требование потребителя, 10 000 рублей — расходы на оплату услуг представителя, а также госпошлина 8 802 рубля. Производство по делу в части исковых требований к ООО "ФК "Лайф" было прекращено, — сообщили в суде.

Представитель ОАО "ВУЗ-банк", не согласившись с решением суда, попытался обжаловать его в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Банк так и не предоставил согласие клиентки на перевод денег с её счёта. Свердловский областной суд в итоге оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.