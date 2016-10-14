В выходные на Среднем Урале будет идти снег

В предстоящие выходные дни, 15 и 16 октября, в большинстве районов Свердловской области сохранится облачная с прояснениями погода. По информации Уральского гидрометцентра, временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Тем не менее снежный покров так и не установится: дневные температуры по-прежнему сохранятся на уровне плюсовых значений.

В пятницу, 14 октября, столбики термометров не поднимутся выше отметки в +5 °С как по области, так и в столице региона. Ночью температура понизится до -2 °С в Екатеринбурге и -5 °С в большинстве районов области, местами будет значительно холоднее - до -9 °С. Тем не менее уже днём в субботу воздух снова прогреется до 0...+5 °С по области и +1... +3 °С.

Практически такая же ситуация сохранится и в воскресенье. Ночные температуры будут колебаться в пределах -2... -4 °С, по области -1... -6 °С, местами до -9 °С. Однако днём отметки термометров вновь преодолеют нулевые отметки: по области -2...+3 °С, в Екатеринбурге от -1 до +1 °С.

Ветер сменит направление с северо-западного на восточный, его скорость составит 3-8 м/с.