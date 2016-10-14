Российская футбольная Премьер-лига отпразднует 15-летие в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в честь празднования 15-летия Российской футбольной Премьер-лиги пройдут турнир по FIFA 2017 и футбольный турнир между болельщиками клубов "Урал" и "Зенит" 15 и 16 октября. Кульминацией станет матч команд "Урал" – "Зенит" 16 октября в 16:00 на стадионе "СКБ-Банк Арена", сообщил "ОГ" пресс-секретарь ФК "Урал" Алексей Галанов.

В субботу в 14:00 в кинотеатре "Пассаж" (ул. Вайнера, 9) 16 поклонников от каждого клуба защитят честь любимых команд с помощью компьютерных технологий на турнире FIFA 2017 по киберспорту. После чего представители РФПЛ встретятся с болельщиками "Урала", чтобы обсудить волнующие вопросы и нововведения в премьер-лиге.

В воскресение с 9:00 до 13:00 болельщики "Урала" и "Зенита" сразятся в футбольном турнире на стадионе "Динамо" (ул. Ерёмина, 12). Кульминацией праздника станет матч команд "Урал" – "Зенит".

"Екатеринбург неслучайно выбран в качестве одной из площадок для празднования —дружба между болельщиками "Урала" и "Зенита" длится на протяжении многих лет и является примером для остальных клубов премьер-лиги, матчи двух команд всегда проходят под лозунгом "Две столицы — одно сердце", - рассказал Алексей Галанов.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"