В областном конкурсе преподавателей ОБЖ победил учитель из Новоуральска

Преподаватель лицея № 56 города Новоуральска Алексей Ревинзон стал победителем регионального конкурса "Лучший преподаватель-организатор ОБЖ".

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, новоуральский педагог занял первое место благодаря высокому качеству проведённого открытого урока.

По мнению Алексея Ревинзона, сейчас на преподавателях курса основ безопасности жизнедеятельности лежит особая ответственность: научить подростков противостоять попыткам вербовки россиян в террористические организации. Именно этой теме он посвятил свой открытый урок. Разговор о формировании у школьников антиэкстремистского и антитеррористического мышления он сумел построить в виде игрового тренинга.