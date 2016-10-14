В областном конкурсе преподавателей ОБЖ победил учитель из Новоуральска

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12 часов назад
В Екатеринбурге началось восстановление самого большого дореволюционного храма
Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге, на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта, началось восстановление на историческом месте самого большого дореволюционного храма уральской столицы, который был снесён в 1930 году.
17 часов назад
В поджогах машин екатеринбуржцы обвиняют УК
В столице Среднего Урала по ночам неизвестные продолжают поджигать автомашины. С начала 2016 года в регионе произошло 512 пожаров на автотранспорте, в 274 случаях причинами стали поджоги. Только в ночь на среду, 12 октября, ГУ МЧС по Свердловской области зафиксировало три возгорания. Во всех трёх случаях владельцы связывают случившееся с «коммунальными войнами».
18 часов назад
Почему писатель-фронтовик Астафьев не любил маршала Жукова
Две правды о войне
18 часов назад
Сегодня можно рассмотреть Уран в бинокль
В ночь на 15 октября произойдёт ежегодное противостояние Урана с Солнцем
18 часов назад
В России создали радиоэлектронное оружие, не имеющее аналогов в мире
В России созданы и успешно испытаны первые образцы уникального радиоэлектронного оружия на новых физических принципах
20 часов назад
В Екатеринбург пришла зима
Зима сегодня утром, 13 октября, в Екатеринбург пришла зима. В уральской столице выпал белый лёгкий пушистый снежок и покрыл улицы города. Снег осел на ещё не опавших зелёных листьях деревьев и траве. Некоторые горожане попытались поиграть в снежки.
13 октября 2016
Два милиционера не дали уйти пятерым бандитам
В 1999 году в Екатеринбурге два инспектора ДПС вступили в бой с бандой вооружённых грабителей. Один из милиционеров погиб, но преступники были задержаны.
12 октября 2016
Слабый «Мотив»
В среду, 12 октября, жители Свердловской области и соседних регионов, пользующиеся услугами сотового оператора «Мотив», обнаружили, что связи нет. После набора номера на экране телефона высвечивалась надпись: «Не зарегистрирован в сети».
12 октября 2016
Новые правила проезда в поездах
Сейчас СМИ страны активно обсуждают возможную замену президента ОАО «РЖД». Но мало кто знает, что новым будет не только руководитель организации, но и правила для пассажиров! «Красной бурде» удалось раздобыть секретный документ. Ниже – его основные положения.
12 октября 2016
Сорт «Свердловский»
Селекционеры Среднего Урала выводят плодовые деревья, которым не страшны даже –40°