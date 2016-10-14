На Среднем Урале за два дня нашли свыше 60 скрывавшихся от наказания граждан

Только за два дня - 12 и 13 октября - представителями ГУФСИН России по Свердловской области совместно с сотрудниками других правоохранительных органов был задержан 61 человек, скрывавшийся от исполнения назначенных наказаний.

- Сотрудники учреждений ГУФСИН, оперативных отделов и отдела розыска, а также офицеры из 59 филиалов Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) ГУФСИН во взаимодействии с полицией и другими правоохранительными структурами приняли участие во втором этапе межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск", - сообщил официальный представитель свердловского пенитенциарного главка Александр Левченко. - За два дня проведения операции только сотрудниками ГУФСИН был задержан 61 гражданин, скрывающийся от исполнения наказания в виде обязательных работ. Сотрудниками отрабатываются розыскные задания, также поступившие и из других регионов.

Так, в Екатеринбурге была задержана и помещена в СИЗО жительница Челябинской области, которая с 2012 года находилась в розыске.

В Ирбите найдены двое осуждённых, злостно уклоняющихся от исполнения наказания в виде обязательных работ. В этот же день по решению Ирбитского районного суда Свердловской области в отношении одного из них было вынесено постановление о замене обязательных работ на лишение свободы на срок 52 дня, осуждённый заключён под стражу в зале суда. Другой осуждённый согласно постановлению суда будет направлен в колонию общего режима на 45 дней.