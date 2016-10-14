В Екатеринбурге подешевела аренда квартир

В Екатеринбурге за последние три месяца на 17,5% снизились цены на аренду двухкомнатных квартир. Такие данные приводит федеральный портал "Мир квартир".

Эксперты проследили, как изменились за третий квартал арендные ставки в 59 российских городах. Как показало исследование, в среднем по стране цены на аренду упали на от 1 до 6%.

В пятёрку городов с самой дорогой арендой попал Екатеринбург. В уральской столице снять "однушку" можно за 16 570 рублей в месяц, двухкомнатную квартиру — за 19 634 рублей, трёхкомнатную — за 33 438 рублей. Лидером рейтинга является Москва. В среднем аренда однокомнатной квартиры в этом городе обойдётся в 34 999 рублей в месяц, "двушки" — 49 591, а "трёшки" — 85 063 рублей. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где снять квартиру можно соответственно за 24 158, 34 358 и 47 710 рублей в месяц.

Самые низкие арендные ставки в стране зафиксированы в Чебоксарах — "однушки" сдают за 5751 рубль в месяц, двухкомнатные квартиры — за 7992 рублей, "трёшки" — за 9950 рублей. Также в список городов в самой дешёвой арендой попали Череповец, Курск, Новокузнецк и Нижний Тагил.

Что касается динамики цен, то, по данным экспертов, "однушки" подешевели на 1,3%, "двушки" — на 4,7%, трёхкомнатные квартиры — на 6,3%. В Екатеринбурге ставки аренды на однокомнатные квартиры упали на 0,6%, на двухкомнатные — на 17,5%, трёхкомнатные — на 14,7%.