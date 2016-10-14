Вторую очередь "Титановой долины" построят на Уктусе в Екатеринбурге

Вторую очередь Особой экономической зоны "Титановая долина" построят на Уктусе в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ "Титановая долина", уже достигнута договорённость о том, что ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" приобретает у УГМК-Холдинга земельный участок и имущественный комплекс аэропорта Уктус. Общая площадь участка – около 100 га. Сумма сделки – 202,44 млн рублей. Эти средства будут выделены как целевые субсидии из бюджета Свердловской области в 2016-2017 годах.

Новое имущество перейдёт в собственность ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" в конце октября нынешнего года. Это позволит руководству Особой экономической зоны подать заявку в Минэкономразвития России на создание второй очереди "Титановой долины". Предполагается, что территория в столице Урала получит в течение 2017 года право пользоваться режимом ОЭЗ.

– Мы уже начали работать над планом будущего строительства инфраструктуры второй очереди. Составляем реестр объектов, подлежащих строительству и реконструкции, создаём эксиз планировки, просчитываем объём инвестиций в развитие площадки, её окупаемость. По нашим предварительным подсчётам, рентабельность второй очереди достаточно высока: до 2025 года можно привлечь порядка 30 млрд рублей частных инвестиций, – прокомментировал гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов.

По его словам, уже есть якорный резидент для второй очереди – Уральский завод гражданской авиации (соглашение о намерениях подписано в ноябре 2015 года).