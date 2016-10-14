В Музее Б.Н. Ельцина пройдёт квест "Голосуй или проиграешь"

15 октября.15:00. В Музее Б.Н. Ельцина пройдёт занятие-квест для школьников "Голосуй или проиграешь".

Оно посвящено одному из ключевых механизмов влияния общества на власть – демократическим выборам. В ходе ознакомительной экскурсии и увлекательной игры участники занятия попробуют ответить на вопросы: почему так важно пользоваться своим избирательным правом? Что значит быть гражданином? Не просто проживать на территории страны, но осознавать ответственность за судьбу родины.

Возрастная аудитория: 12-16 лет.

Предварительная запись по телефону: +7 (909) 005-53-35