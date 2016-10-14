Сменился посол Турции в России

Новым послом Турции в России назначен Хюсейн Лазип Дириоз, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное издание Resmi Gazete.

Хюсейн Лазип Дириоз сменил на посту главы дипмиссии Умита Ярдыма. Он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Российской Федерации с 1 октября 2014 года.

Отметим, новый посол — один из самых опытных турецких дипломатов. Он с 1978 года работал в МИД, где руководил департаментом по взаимодействию с НАТО, потом — департаментом по связям с общественностью и СМИ. С 2004 по 2008 год Хюсейн Лазип Дириоз был послом Турции в Иордании, а с 2013 года — в Бразилии.

Фото: http://mk-turkey.ru