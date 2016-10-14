На Среднем Урале создаётся Региональный фонд развития промышленности

В Свердловской области принято решение о создании Регионального фонда развития промышленности.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в областном бюджете 2016 года для финансирования деятельности этого фонда зарезервированы 100 млн рублей. Причём предполагается, что Региональный фонд будет выделять средства для предприятий Среднего Урала на условиях софинансирования с федеральным Фондом развития промышленностим (ФРП). Офис Регионального фонда разместится в технопарке "Университетский" (Екатеринбург).

— У нас появится ещё один эффективный инструмент, который будет способствовать развитию промышленного сектора, — прокомментировал замглавы областного минпромнауки Игорь Зеленкин.

По его словам, основная функция Регионального фонда — предоставление льготных кредитов заводам на реализацию высокотехнологичных проектов.