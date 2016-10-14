Аэропорт Кольцово запустит новые рейсы зимой

В обновленном расписании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге появились прямые рейсы, которых не было прошлой зимой, в европейские столицы Рим и Париж и маршруты по России: в Томск, Горно-Алтайск, Липецк, Махачкалу, Нижнекамск. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"В предстоящую осенне-зимнюю навигацию на новой карте маршрутов намечено 42 внутренних направления и 28 международных. Появится два новых авиаперевозчика: "КрасАвиа" предложит пассажирам маршрут в Республику Алтай, а турецкий перевозчик Corendon - в Анталью. "РусЛайн" запустит рейс Екатеринбург - Нижнекамск. Также появились 6 новых прямых направлений на предстоящую зиму: в Рим, Париж, Томск, Горно-Алтайск, Липецк, Махачкалу, Нижнекамск", - рассказали представители пресс-службы аэропорта Кольцово.

В пресс-службе аэропорта напоминают о том, что уральцам становятся доступны прямые перелёты в регионы европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока, зарубежье представлено 21 регулярным направлением и чартерными программами в Тунис, Таиланд, Турцию, Индию, Вьетнам и на Кипр.

Распределение рейсов (время местное):