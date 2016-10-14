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Аэропорт Кольцово запустит новые рейсы зимой

В обновленном расписании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге появились прямые рейсы, которых не было прошлой зимой, в европейские столицы Рим и Париж и маршруты по России: в Томск, Горно-Алтайск, Липецк, Махачкалу, Нижнекамск. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"В предстоящую осенне-зимнюю навигацию на новой карте маршрутов намечено 42 внутренних направления и 28 международных. Появится два новых авиаперевозчика: "КрасАвиа" предложит пассажирам маршрут в Республику Алтай, а турецкий перевозчик Corendon - в Анталью. "РусЛайн" запустит рейс Екатеринбург - Нижнекамск. Также появились 6 новых прямых направлений на предстоящую зиму: в Рим, Париж, Томск, Горно-Алтайск, Липецк, Махачкалу, Нижнекамск", - рассказали представители пресс-службы аэропорта Кольцово.

В пресс-службе аэропорта напоминают о том, что уральцам становятся доступны прямые перелёты в регионы европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока, зарубежье представлено 21 регулярным направлением и чартерными программами в Тунис, Таиланд, Турцию, Индию, Вьетнам и на Кипр.

Распределение рейсов (время местное):

Париж

период 03.11-23.03

период 31.03-27.10

Четверг, вылет в 6:40

Четверг, вылет в 7:20

Рим

период 22.05-23.10

период 30.10-01.01

Воскресенье, вылет в в 7:00

Воскресенье, вылет в 7:00

Томск

период 02.11-25.12

период 10.10-28.10

Среда, пятница, воскресенье, вылет в 1:35

Понедельник, среда, пятница, вылет в 12:40

Горно-Алтайск

период 05.11-25.03

период 08.10-29.10

Суббота, вылет в 7:00

Суббота, вылет в 8:10

Липецк

период 03.11-29.12

период 01.11-27.12

период 11.10-28.10

Четверг, вылет в 9:30

Вторник, вылет в 16:25

Вторник, пятница, вылет в 22:00

Махачкала

период 05.11-25.03

Суббота, вылет в 6:05

Нижнекамск

период 01.11-31.12

период 03.11-29.12

Вторник, суббота, вылет в 9:40

Четверг, вылет в 21:00

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