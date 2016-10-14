Аэропорт Кольцово запустит новые рейсы зимой
14 октября 2016, 12:36
В обновленном расписании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге появились прямые рейсы, которых не было прошлой зимой, в европейские столицы Рим и Париж и маршруты по России: в Томск, Горно-Алтайск, Липецк, Махачкалу, Нижнекамск. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
"В предстоящую осенне-зимнюю навигацию на новой карте маршрутов намечено 42 внутренних направления и 28 международных. Появится два новых авиаперевозчика: "КрасАвиа" предложит пассажирам маршрут в Республику Алтай, а турецкий перевозчик Corendon - в Анталью. "РусЛайн" запустит рейс Екатеринбург - Нижнекамск. Также появились 6 новых прямых направлений на предстоящую зиму: в Рим, Париж, Томск, Горно-Алтайск, Липецк, Махачкалу, Нижнекамск", - рассказали представители пресс-службы аэропорта Кольцово.
В пресс-службе аэропорта напоминают о том, что уральцам становятся доступны прямые перелёты в регионы европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока, зарубежье представлено 21 регулярным направлением и чартерными программами в Тунис, Таиланд, Турцию, Индию, Вьетнам и на Кипр.
Распределение рейсов (время местное):
Париж
период 03.11-23.03
период 31.03-27.10
Четверг, вылет в 6:40
Четверг, вылет в 7:20
Рим
период 22.05-23.10
период 30.10-01.01
Воскресенье, вылет в в 7:00
Воскресенье, вылет в 7:00
Томск
период 02.11-25.12
период 10.10-28.10
Среда, пятница, воскресенье, вылет в 1:35
Понедельник, среда, пятница, вылет в 12:40
Горно-Алтайск
период 05.11-25.03
период 08.10-29.10
Суббота, вылет в 7:00
Суббота, вылет в 8:10
Липецк
период 03.11-29.12
период 01.11-27.12
период 11.10-28.10
Четверг, вылет в 9:30
Вторник, вылет в 16:25
Вторник, пятница, вылет в 22:00
Махачкала
период 05.11-25.03
Суббота, вылет в 6:05
Нижнекамск
период 01.11-31.12
период 03.11-29.12
Вторник, суббота, вылет в 9:40
Четверг, вылет в 21:00