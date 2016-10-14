В Екатеринбурге состоится конференция "Актуальные гигиенические аспекты нанотоксикологии: теоретические основы, идентификация опасности для здоровья и пути её снижения"

20 и 21 октября. 09:00. В Екатеринбурге состоится научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные гигиенические аспекты нанотоксикологии: теоретические основы, идентификация опасности для здоровья и пути её снижения".

В мероприятии примут участие, в частности, директор Екатеринбургского медицинского-научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Владимир Гурвич, представитель Университета Крита Аристидис Майкл Цацакис (Греция), профессор, врио заместителя директора по научной работе ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Сергей Хотимченко.

Конференция пройдёт в Екатеринбурге по адресу: улица Розы Люксембург, 49, отель "Онегин", конгресс-зал "Форум".

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