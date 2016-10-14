Треть заболевших клещевым энцефалитом в Свердловской области не заметили укуса клеща

Подводя итоги активного клещевого сезона эпидемиологи сообщили, что диагноз "клещевой вирусный энцефалит" подтвердился у 95 жителей Свердловской области. Из них треть не заметила укуса клеща.

— С каждым годом растет число заболевших клещевым вирусным энцефалитом, у которых не зарегистрирован укус клеща в анамнезе. В 2016 году 32% заболевших отрицают у себя факт укуса клеща (чаще всего это происходит, когда человека кусает нимфа или самец клеща: членистоногое не впивается, а отваливается сразу после укуса); 2% заболели в результате употребления сырого козьего молока, — сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.

Летальных исходов от клещевого энцефалита в минувший сезон не зарегистрировано.

Эпидемиологи напоминают, что начать прививаться от клещевого энцефалита целесообразно именно сейчас, так как на проведение полной схемы иммунизации необходимо от 9 до 12 месяцев.