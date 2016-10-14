Губернатор вручил медикам ключи от 37 автомобилей скорой помощи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал учреждениям здравоохранения 37 машин скорой помощи.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, автомобили медицинского класса "В" получили больницы и станции скорой помощи Алапаевка, Ревды, Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Серова, Асбеста, Ивделя, Невьянска, Полевского, Сысерти, Красноуфимска и других городов. Кроме того, один автомобиль класса "С" передан свердловскому Центру медицины катастроф.

— Машины скорой помощи находятся на дежурстве круглые сутки, их износ гораздо более интенсивен, чем износ любого другого автомобиля. Поэтому автопарк нуждается в постоянном обновлении. И поступление новых машин — большое подспорье в работе скорой помощи, — отметил Евгений Куйвашев.

Новые скорые с самым современным набором медтехники поступили на Средний Урал в рамках федеральной программы.

Фото: департамент информполитики губернатора