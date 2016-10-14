"Единая Россия" после выборов в Госдуму повысила свой рейтинг

Партия "Единая Россия" после выборов в Государственную думу укрепила свои позиции. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

После завершения кампании специалисты ВЦИОМ опросили 1600 человек из 130 населённых пунктов России. Эксперты интересовались, за какую партию готовы проголосовать граждане, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье.

Как показали данные исследования, после выборов рейтинг "Единой России" вырос. Так, за неделю до дня голосования за эту партию готовы были проголосовать 41,1%. После выборов рейтинг "ЕР" вырос до 44,6%. Второе место занимает ЛДПР. Либерал-демократов спустя несколько дней после дня голосования готовы поддержать 13,7% граждан, а до выборов этот показатель составлял 12,6%. Тройку замыкают коммунисты. За КПРФ готовы проголосовать 8,4% граждан, тогда как до 18 сентября предпочтение им отдавали 7,4% участников опроса.

В отличие от других политических игроков, рейтинг "Справедливой России" не изменился. Эсеров готовы поддержать 6,3% граждан — такой же показатель был и за неделю до дня выборов в Госдуму.

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