В ДИВСе состоится первенство УрФО по каратэ среди кадет и юниоров

15 октября.13:00. Во Дворце игровых видов спорта "Уралочка" пройдёт первенство Уральского федерального округа по каратэ среди кадет и юниоров.

В торжественном открытии соревнований примут участие представители министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

По окончании открытия состоятся финальные поединки. Победители будут представлять УрФО на первенстве России, которое состоится 3-4 декабря в Пензе.