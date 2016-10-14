В ДИВСе состоится первенство УрФО по каратэ среди кадет и юниоров
14 октября 2016, 13:55
15 октября.13:00. Во Дворце игровых видов спорта "Уралочка" пройдёт первенство Уральского федерального округа по каратэ среди кадет и юниоров.
В торжественном открытии соревнований примут участие представители министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
По окончании открытия состоятся финальные поединки. Победители будут представлять УрФО на первенстве России, которое состоится 3-4 декабря в Пензе.
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