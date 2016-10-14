МУГИСО не исключает возможности передачи РПЦ зданий двух учебных заведений заведений в Екатеринбурге

Комиссия министерства по управлению госимуществом Свердловской области, рассмотрев архивные документы, вынесла решение об отказе передавать в собственность Екатеринбургской епархии зданий, в которых сейчас располагаются Свердловский мужской хоровой колледж и Екатеринбургский монтажный колледж. Впрочем, как отмечают в министерстве, данное решение - не окончательное. Кроме того, церковь сможет использовать данные объекты на основании договора безвозмездного пользования.

Как рассказали в МУГИСО, в заседании комиссии по рассмотрению заявлений о передаче имущества религиозного назначения в собственность религиозных организаций, приняли участие представители епархии, исполнительных органов государственной власти области и государственных учреждений. Само заседание состоялось 7 октября.

Здание Свердловского мужского хорового колледжа на углу проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее там располагалось Алексеевское реальное училище, построенное в конце XIX века. Здание Екатеринбургского монтажного колледжа на Декабристов, 83, также было построено в дореволюционный период - до 1934 года здесь находилось Епархиальное училище для девочек. Оба объекта подверглись серьёзным изменениям первоначального облика.

Ранее сообщалось, что Епархия в начале этого года направила в ведомство запрос о передаче пяти объектов на территории Екатеринбурга. Уже тогда заявлялось, что речь идёт о передаче в собственность трёх объектов, а в безвозмездное пользование - ещё двух.

Отметим, в период с 2011 по 2016 год МУГИСО передало порядка 30 объектов, расположенных в на территории региона. По большей части это храмы и часовни, которые при советской власти использовались не по назначению.