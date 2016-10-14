Косолапые Черныш и Ветка переезжают в новую берлогу зоопарка Екатеринбурга

Обитатели зоопарка Екатеринбурга бурые медведи Черныш и Ветка готовятся к переезду в новую берлогу. К зимней спячке косолапые питомцы заедут в отремонтированные вольеры.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка, сейчас полным ходом идут ремонтные работы в комплексе вольер медведей. Сотрудники уже подготовили дом для Черныша и Ветки. Работники углубили бассейны, отремонтировали механизмы шиберов, залили новый пол и изменили внешний вид вольер. На стенах помещений появились пейзажи и деревья, в внутри — вертикально установленные брёвна, пеньки и канаты.

Новый комплекс вольер для косолапых гости зоопарка смогут увидеть в дни осенних школьных каникул.

Фото: Екатеринбургский зоопарк