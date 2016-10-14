В выходные екатеринбуржцы увидят суперлуние

В ночь на 16 октября Екатеринбург озарит суперлуние, которое обычно происходит раз в 144 дня, сообщили "ОГ" сотрудники Коуровской астрономической обсерватории УрФУ.

- Когда происходит суперлуние, Луна располагается с противоположной стороны Солнца и полностью освещается им. В этот момент космический спутник Земли находится на минимальном расстоянии от нашей планеты и освещает земную поверхность почти на 20% ярче, чем обычно. Диаметр Луны 16 октября будет больше на 8%, - рассказали представители Коуровской астрономической обсерватории УрФУ.

Напомним, в эти выходные также произойдёт противостояние Урана с Солнцем. В бинокль или любительский телескоп екатеринбуржцы смогут разглядеть серовато-голубой диск седьмой планеты от Солнца.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум показывает прохождение Луны рядом с Ураном на небосводе