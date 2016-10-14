В центре культуры "Верх-Исетский" отметят Хэллоуин

29 октября.18:00. В центре культуры "Верх-Исетский" пройдёт тематическая вечеринка, посвящённая Хэллоуину.

На самый жуткий праздник в году в центре культуры "Верх-Исетский" соберутся настоящие зомби. Специально для живых мертвецов и другой нечисти уже сейчас готова насыщенная программа, в которую войдут страшно-ужасные развлечения.

Организаторами вечеринки "Zombie Halloween" запланированы интерактивная программа с тематическими розыгрышами, конкурс на лучший костюм среди гостей праздника, танцевальное шоу от известной екатеринбургской студии "Rainbow", жаркие сеты от уральских диджеев, а также бесплатный зомби-грим от профессиональных гримёров для тех, кто не успеет перевоплотиться в пугающий образ перед вечеринкой. Кроме прочего, гости праздника посоревнуются в количестве выпитой на празднике "крови", а также в полную силу попрактикуют свои сверх- возможности.

Завершится вечеринка в концертном зале центра культуры в 21:00, где состоится показ фильма ужасов. Публике презентуют картину "Река" от двух екатеринбургских режиссеров: Андрея Килина и Сергея Потапова.

Билеты: 200 рублей. Справки по телефонам: (343) 263-25-38, (343) 263-25-83

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