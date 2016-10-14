Свердловский проект развития моногородов одобрен на федеральном уровне

8 октября в Москве завершилось обучение команды топ-менеджеров Среднего Урала по программе "Управленческое мастерство: развитие региональных команд". Выпускным испытанием для управленцев была защита перед федеральными экспертами своих программ развития моногородов. Свердловский проект "ART — будущее моногородов" получил высокую оценку экспертов: ему присвоена номинация "Я хочу быть с этой командой".

Как сообщает департамент информполитики губернатора, обучение по программе "Управленческое мастерство: развитие региональных команд" организовано Агентством стратегических инициатив, Центром развития регионов и Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. За последние полгода переподготовку в рамках этой программы прошли управленческие команды из 36 регионов России.

По словам и.о. областного вице-премьера Александра Высокинского, представленный свердловчанами проект "ART — будущее моногородов" предусматривает алгоритм создания прозрачной и эффективной модели управления ресурсами муниципалитетов.

Как отметили федеральные эксперты, оценивавшие проекты, представленные разными регионами России, свердловчане первыми предложили в качестве решения для моногородов эффективную альтернативу многомиллиардным вложениям в экономику — развитие за счёт активизации гражданских инициатив и повышения социальной ответственности бизнеса.

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