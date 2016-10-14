В лесах под Алапаевском пропал грибник-инвалид

Уже 10 дней ведутся поиски без вести пропавшего жителя Алапаевска Сергея Косых, который в начале месяца уехал в лес за грибами и пропал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, пока удалось обнаружить лишь автомобиль, принадлежащий 66-летнему пенсионеру.

- 4 октября 2016 года около 10:00 он уехал на автомашине марки Honda Logo в лес за грибами и до настоящего времени домой не вернулся, - говорится в сообщении главка. - Спустя сутки автомашина была обнаружена в лесном массиве в 1 км от посёлка Каменского Алапаевского района в северо-восточном направлении по автодороге Алапаевск - пос. Каменский - пос. Дружба. Автомобиль находился в закрытом состоянии, повреждений не имел.

Пропавшемуна вид около 60 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы короткие седые, имеются лобные залысины, ушные раковины прилегающие, глаза серые, нос прямой. Был одет в куртку защитного цвета (хаки) с капюшоном, трико синее, кепку-фуражку из кожзаменителя, кроссовки синие. Особые приметы: татуировка на предплечье правой руки в виде тигра. В области левой и правой груди татуировка в виде мужчины и женщины. Плохо говорит вследствие перенесённого инсульта, в связи с чем средствами сотовой связи не пользовался и телефона при себе не имел. Является инвалидом II группы.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, полиция просит сообщить по телефонам: дежурная часть 8 (343 46) 3-42-25 либо по единому номеру 02.