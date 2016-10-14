Свердловский венчурный фонд впервые профинансирует стартап

Наблюдательный совет Свердловского венчурного фонда впервые одобрил предоставление инвестиционного займа для проекта, стартовавшего всего два года назад.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, речь идёт о предоставлении льготного займа на сумму 5,1 млн рублей для проекта создания в Екатеринбурге инновационного сервиса по управлению складскими погрузчиками "Техновизор".