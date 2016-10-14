Свердловский венчурный фонд впервые профинансирует стартап

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21 час назад
«Уральские авиалинии» становятся лоукостером
Конкуренция с другими авиаперевозчиками заставляет компанию оптимизировать расходы в ущерб уровню сервиса. «Уральские авиалинии» всё чаще критикуют за задержки рейсов, снижение качества питания на борту и даже за плохую уборку салона. В Инстаграме можно найти фотографии, где пассажиры, поднявшись в самолёт, обнаруживают на задних креслах неубранную еду и другой мусор. В самой авиакомпании не скрывают, что «планомерно занимаются сокращением расходов», в том числе оптимизируют питание на борту, и их бизнес-модель близка к лоукосту — бюджетным авиакомпаниям, которые предлагают низкую плату за авиаперелёт в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.
21 час назад
«Днём я работала мамой, ночью – кондитером»
29-летняя Анастасия Талышкина — успешный бизнесмен, владелица интернет-кондитерской «BEZMUKI» в Екатеринбурге. Ещё каких-то 3,5 года назад ей самой такое даже не снилось. Она купила пару кондитерских форм и начала печь торты на заказ. Готовкой занималась в основном по ночам, потому что сыну было всего шесть месяцев. На днях проект Анастасии стал финалистом Национальной премии «Бизнес-Успех». Её идея признана лучшей в УрФО.
12 октября 2016
Мукомолы просят узаконить использование в муке фуражного зерна
В этом году урожай зерна в стране может быть рекордным за последние 25 лет. Но он почему-то не радует мукомолов: они жалуются на нехватку пшеницы хлебопекарного качества и предлагают узаконить частичное её замещение в помольных партиях фуражным зерном.
12 октября 2016
Мантроэкономика. Почему нельзя верить публичным прогнозам?
Экономические прогнозы стали самым популярным продуктом в медиа. Люди с удовольствием читают предсказания и упрекают экспертов в том, что они не сбылись.
12 октября 2016
«Я за конструктивную активность бизнеса»
Чтобы наладить процедуру оценки регулирующего воздействия, власть и бизнес должны услышать замечания друг друга.
12 октября 2016
Стоимость коммунальных услуг будет расти на четыре процента в год
МОСКВА. Согласно прогнозам Минэкономразвития на 2017–2019 годы, совокупный платёж населения за коммунальные услуги должен вырасти на величину целевой инфляции — четыре процента в год.
12 октября 2016
На схему «Большого Екатеринбурга» потратят 60 миллионов
Областной минстрой по поручению губернатора Евгения Куйвашева приступил к разработке схемы территориального планирования агломерации.
12 октября 2016
Самые активные предприниматели живут в Краснотурьинске
В этом году 404 начинающих предпринимателя со всей области поборются за гранты от областного фонда поддержки предпринимательства. Кроме екатеринбуржцев, самыми предприимчивыми оказались жители Краснотурьинска: из 50 поданных ими заявок к конкурсу были допущены 45.
12 октября 2016
Салдинский заводчанин предпочёл цеху коровник
Житель Нижней Салды Андрей Алексеев пришёл работать на землю после 16 лет работы на заводе. Для округа, в котором мощные совхозы в городе и селе Акинфиево пришли в упадок, появление нового фермера стало целым событием.
11 октября 2016
Глава Новой Ляли о возрождении лесной отрасли и упадке сельской медицины
Почти сорок лет назад Сергей БОНДАРЕНКО по примеру родителей пришёл работать в лесную промышленность Новолялинского района