На Эльмаше мужчину выселили из квартиры за долги перед коммунальщиками

Житель Екатеринбурга по решению суда переехал из пятиэтажного многоквартирника в комнату в общежитии за накопленный коммунальный долг в 297 311 рублей.

Как сообщили "ОГ" в администрации Орджоникидзевского района уральской столицы, наниматель жилого помещения в доме на улице Бабушкина, 20, несколько лет не оплачивал услуги ЖКХ. Задолженность и стала основанием для обращения в суд.

Отметим, в соответствии с нормами жилищного законодательства, наниматель и члены его семьи подлежат выселению, если они без уважительных причин не оплачивают жилое помещение и коммунальные услуги более полугода.

—Решение суда вступило в законную силу и 11 октября 2016 года было исполнено. За невнесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги наниматель был выселен в иное жильё — комнату в общежитии в соответствии с нормами жилищного законодательства, — добавили в администрации района.

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