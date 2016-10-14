В Екатеринбурге пройдёт форум студенческой молодёжи "Российская студенческая неделя"

17 октября. 19:00. В Екатеринбурге пройдёт форум студенческой молодёжи "Российская студенческая неделя".

Мероприятие будет проходить с 17 по 21 октября. Его организатором является Агентство  студенческих коммуникаций "Кампус" (учреждён  "Молодой гвардией Единой России").

Форум направлен на изучение состояния студенческого сообщества, в основу которого войдёт обсуждение студенческих инициатив, проектов и проблем, а также  выработка механизмов их решения.  Планируется  сделать форум ежегодным.

Главными итогами "Российской студенческой недели" станет формирование "Плана действий студенчества на 2016-2017 гг." и доклада "О состоянии студенческого сообщества".         

Мероприятие пройдёт на площадках ТРЦ "Комсомолл" и Уральского государственного аграрного университета.

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