17 октября. 19:00. В Екатеринбурге пройдёт форум студенческой молодёжи "Российская студенческая неделя".

Мероприятие будет проходить с 17 по 21 октября. Его организатором является Агентство студенческих коммуникаций "Кампус" (учреждён "Молодой гвардией Единой России").

Форум направлен на изучение состояния студенческого сообщества, в основу которого войдёт обсуждение студенческих инициатив, проектов и проблем, а также выработка механизмов их решения. Планируется сделать форум ежегодным.

Главными итогами "Российской студенческой недели" станет формирование "Плана действий студенчества на 2016-2017 гг." и доклада "О состоянии студенческого сообщества".

Мероприятие пройдёт на площадках ТРЦ "Комсомолл" и Уральского государственного аграрного университета.