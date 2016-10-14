Леонид Парфёнов погиб в ДТП на Серовском тракте

Утром в пятницу, 14 октября, в результате лобового столкновения автомашин Toyota Auris и грузовика Fuso Canter погиб 35-летний сотрудник управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Свердловской области капитан полиции Леонид Парфёнов. Офицер на личной автомашине ехал в Екатеринбург для участия в рабочем совещании, сообщили в пресс-службе управления ФСВНГ по Свердловской области.

По уточнённой информации, трагическое ДТП произошло в 5:50 утра на 333 км. Водитель грузового фургона выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. Водитель автомашины Toyota, несмотря на то, что был пристёгнут ремнём, а при столкновении сработали подушки безопасности, погиб.

Сам виновник ДТП серьёзных травм не получил. Установлено, что он вёз молочные продукты из Кушвы в Североуральск и выехал накануне вечером. По данным ГИБДД, мужчина за последние 4 года 31 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Как пояснили в свердловском УФСВНГ, семье погибшего офицера будет оказана вся необходимая помощь.