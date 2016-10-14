В библиотеке им. Белинского пройдёт встреча на тему "Как найти общий язык со страховой компанией?"

18 октября. 18:00. В библиотеке им. Белинского пройдёт встреча на тему "Как найти общий язык со страховой компанией?".

Мероприятие состоится в рамках Месяца финансовой грамотности населения. Место встречи – конференц-зал (новое здание, второй этаж). Вход свободный.

Вопросы, которые будут озвучены на встрече:

  • Что нужно знать владельцам полиса обязательного страхования автогражданской ответственности?
  • Как вести себя, если вы не согласны с действиями страховой компании?
  • Кому стоит задуматься о приобретении полиса КАСКО?

Ответы на эти и возникшие по ходу беседы вопросы дадут представители управления службы Банка России и Союза страховщиков Уральского региона "Белый соболь". 

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