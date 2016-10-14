Куйвашев представит доклад о направлениях бюджетной и налоговой политики

17 октября. 10:00. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступит перед депутатами Заксобрания с докладом "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов".

Глава региона акцентирует внимание участников заседания на задачах, которые предстоит выполнить в 2017 году для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона, повышения качества жизни уральцев.

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