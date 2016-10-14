Обзор криминальной хроники пятницы, 14 октября

Свердловские прокуроры заблокировали сайт, обучавший технологиям коррупции. Серовской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга Интернета был выявлен сайт, который содержал информацию о том, как правильно давать взятки и делать откаты, избежать уголовной ответственности. В целях блокировки сайта решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Прокуратура вернула в ГИБДД дело о наезде на пешехода на Ново-Кольцовском тракте. Надзорные органы установили, что доследственная проверка, которую провели полицейские по факту смертельного травмирования пешехода, не была объективной, и отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Как ранее сообщалось, 2 сентября водитель Mercedes G 500 ("гелендваген") решил не стоять в образовавшейся пробке, а на большой скорости начал объезжать её по правой полосе, предназначенной для поворота на АЗС и потому пустой. В результате был смертельно травмирован пешеход, который пересекал проезжую часть, воспользовавшись тем, что машины стоят. Материалы дела возвращены в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

За сутки на территории Свердловской области произошло свыше 150 ДТП. В управлении ГИБДД это связывают с тем, что водители транспортных средств проигнорировали предупреждение о меняющихся погодных и дорожных условиях и необходимости изменить стиль вождения на более осторожный и заменить летнюю резину на зимнюю. Причинами ДТП стали: несоблюдение дистанции, выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, несоблюдение боковых интервалов. Госавтоинспекция Свердловской области вновь информирует водителей о том, что в имеющихся дорожных условиях необходимо двигаться с пониженной скоростью, неукоснительно соблюдать ПДД, не допускать резких маневров и обязательно сменить летнюю резину на зимнюю.

ЗАО "Уральская бумага" уличили в загрязнении реки Пышма. По информации Свердловской областной прокуратуры, результаты анализов сточной и природной воды в объёме проведённых лабораторных исследований показали, что предприятие осуществляет сброс вредных веществ со сточными производственными водами в реке Пышма с превышением предельно допустимых концентраций по фосфат-ионам, железу и нефтепродуктам. Предприятию водный объект в пользование предприятию не предоставлялся, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду нет. Генеральному директору внесено представление с требованием устранить нарушения, возбуждено административное производство по статьям "Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты" и "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение".