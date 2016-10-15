17 октября. 12:00. В ТАСС состоится пресс-конференция ТАСС, посвящённая прогнозу погоды на осенне-зимний сезон для уральцев.

Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко и начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Уральское УГМС"Людмила Саваринюк расскажут о погодных аномалиях, зафиксированных уральскими синоптиками, и об особенностях вегетационного периода в этом году, а также дадут предварительный прогноз погоды на вторую половину осени и предстоящий зимний сезон.