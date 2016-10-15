Суд Екатеринбурга отправил под арест уральца, бросившего бутылку на пристава

Ленинский районный суд Екатеринбурга 14 октября отправил под арест Виталия Сиволапа, бросившего бутылку на голову судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Мужчине, обвиняемому в посягательстве на жизнь сотрудника ведомства, предстоит провести под стражей около двух месяцев — до 5 декабря.

Напомним, инцидент произошёл днём 5 октября в Чкаловском районе уральской столицы. Сотрудник ФССП находился в момент происшествия при исполнении служебных обязанностей. С балкона ему на голову упала бутылка, и сотрудника ведомства в критическом состоянии доставили в одну из больниц.

Оперативники 13 октября задержали 41-летнего подозреваемого и допросили. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением судебного акта, совершённое в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица). Екатеринбуржцу грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.