Суд Екатеринбурга отправил под арест уральца, бросившего бутылку на пристава

10 часов назад
В лесу под Карпинском разыгралась сцена из фильма «Выживший»
Год назад на Среднем Урале произошла история, очень похожая на ту, о которой снят голливудский фильм «Выживший», где на героя Леонардо ДиКаприо напал медведь.
15 часов назад
Губернатор передал медикам 37 новых машин скорой помощи
По нормам один автомобиль скорой помощи положен для обслуживания 10–12 тысяч человек населения. Срок его службы, опять же по нормам, — 5 лет. И 37 новых автомобилей для муниципальных станций экстренной медицины, поступившие в Свердловскую область по федеральной программе, позволят снять остроту в оперативности выезда бригад.
17 часов назад Реклама
«Фармленд»: одна из крупнейших федеральных сетей открыла аптеки в Свердловской области!
В октябре 2016 года более 40 аптек «Фармленд» открыли свои двери для жителей 16 населённых пунктов Свердловской области
17 часов назад
В столице Урала собрались акушеры со всего мира
Около 600 акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров и врачей смежных специальностей из России и зарубежья встретились в Екатеринбурге на восьмой конференции «Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы»
18 часов назад
Свердловчанам угрожают три вируса гриппа
Некоторое время назад Роспотребнадзор РФ напугал россиян сообщением о том, что в страну может прийти вирус опасного гонконгского гриппа
18 часов назад
«Сердечные» заблуждения
Лечение сердечно-сосудистых заболеваний может быть эффективным, когда пациент тщательно выполняет все рекомендации врача и не занимается самолечением
19 часов назад
Пельмени — раз в год
Телеведущая ОТВ Ксения ТЕЛЕШОВА считает, что правильное питание и физические нагрузки — основа здорового состояния души и тела
14 октября 2016
В Екатеринбурге началось восстановление самого большого дореволюционного храма
Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге, на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта, началось восстановление на историческом месте самого большого дореволюционного храма уральской столицы, который был снесён в 1930 году.
13 октября 2016
В поджогах машин екатеринбуржцы обвиняют УК
В столице Среднего Урала по ночам неизвестные продолжают поджигать автомашины. С начала 2016 года в регионе произошло 512 пожаров на автотранспорте, в 274 случаях причинами стали поджоги. Только в ночь на среду, 12 октября, ГУ МЧС по Свердловской области зафиксировало три возгорания. Во всех трёх случаях владельцы связывают случившееся с «коммунальными войнами».
13 октября 2016
Почему писатель-фронтовик Астафьев не любил маршала Жукова
Две правды о войне