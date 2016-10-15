Суд Екатеринбурга отправил под арест уральца, бросившего бутылку на пристава

Ленинский районный суд Екатеринбурга 14 октября отправил под арест Виталия Сиволапа, бросившего бутылку на голову судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Мужчине, обвиняемому в посягательстве на жизнь сотрудника ведомства, предстоит провести под стражей около двух месяцев — до 5 декабря.

Напомним,  инцидент произошёл днём 5 октября в Чкаловском районе уральской столицы. Сотрудник ФССП находился в момент происшествия при исполнении служебных обязанностей. С балкона ему на голову упала бутылка, и сотрудника ведомства в критическом состоянии доставили в одну из больниц.

Оперативники 13 октября задержали 41-летнего подозреваемого и допросили. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением судебного акта, совершённое в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица). Екатеринбуржцу грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

10 часов назад

В лесу под Карпинском разыгралась сцена из фильма «Выживший»
Год назад на Среднем Урале произошла история, очень похожая на ту, о которой снят голливудский фильм «Выживший», где на героя Леонардо ДиКаприо напал медведь.

15 часов назад

Губернатор передал медикам 37 новых машин скорой помощи
По нормам один автомобиль скорой помощи положен для обслуживания 10–12 тысяч человек населения. Срок его службы, опять же по нормам, — 5 лет. И 37 новых автомобилей для муниципальных станций экстренной медицины, поступившие в Свердловскую область по федеральной программе, позволят снять остроту в оперативности выезда бригад.

17 часов назад  Реклама

«Фармленд»: одна из крупнейших федеральных сетей открыла аптеки в Свердловской области!
В октябре 2016 года более 40 аптек «Фармленд» открыли свои двери для жителей 16 населённых пунктов Свердловской области

17 часов назад

В столице Урала собрались акушеры со всего мира
Около 600 акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров и врачей смежных специальностей из России и зарубежья встретились в Екатеринбурге на восьмой конференции «Перинатальная медицина: новые технологии и междисциплинарные подходы»

18 часов назад

Свердловчанам угрожают три вируса гриппа
Некоторое время назад Роспотребнадзор РФ напугал россиян сообщением о том, что в страну может прийти вирус опасного гонконгского гриппа

18 часов назад

«Сердечные» заблуждения
Лечение сердечно-сосудистых заболеваний может быть эффективным, когда пациент тщательно выполняет все рекомендации врача и не занимается самолечением

19 часов назад

Пельмени — раз в год
Телеведущая ОТВ Ксения ТЕЛЕШОВА считает, что правильное питание и физические нагрузки — основа здорового состояния души и тела

14 октября 2016

В Екатеринбурге началось восстановление самого большого дореволюционного храма
Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге, на перекрёстке улиц Малышева и 8 Марта, началось восстановление на историческом месте самого большого дореволюционного храма уральской столицы, который был снесён в 1930 году.

13 октября 2016

В поджогах машин екатеринбуржцы обвиняют УК
В столице Среднего Урала по ночам неизвестные продолжают поджигать автомашины. С начала 2016 года в регионе произошло 512 пожаров на автотранспорте, в 274 случаях причинами стали поджоги. Только в ночь на среду, 12 октября, ГУ МЧС по Свердловской области зафиксировало три возгорания. Во всех трёх случаях владельцы связывают случившееся с «коммунальными войнами».

13 октября 2016

Почему писатель-фронтовик Астафьев не любил маршала Жукова
Две правды о войне

Последние новости
Что было раньше