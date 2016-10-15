Прокуратура начала проверку по факту отсутствия тепла в домах екатеринбуржцев

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в связи с отсутствием отопления в домах, где до сих пор идёт капитальный ремонт.

Как сообщает надзорное ведомство, по вине недобросовестных подрядчиков в уральской столице всё ещё нет тепла в домах:

  • Орджоникидзевский район. Улица Орджоникидзе, 12, 20,25; Корепина, 42, 44
  • Ленинский район.Улица Чапаева, 14/7, Московская, 47, Белинского, 141 а
  • Чкаловский район. Улица Газорезчиков, 42, Братская, 6, переулок Ремесленный, 11
  • Кировский район. Улица Мира, 38, Софьи Ковалевской, 12.

Кроме того, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова поручила прокурорам районов организовать еженедельный приём жильцов в управляющих компаниях. Уральцы могут обратиться в компании ЗАО "УК «Сандарт", ООО "УК РЭМП  Эльмаш", ООО "УК ЖКХ Орджоникидзевского района" ООО "УК Чкаловская", ООО "УК РЭМП УЖСК", ООО "УК Нижнеисетская", ООО "Фонд Радомир",  ООО "УЖК Ардо", ООО "УК ЖКХ  Октябрьского района",  ООО "УК РЭМП  Железнодорожного района".

Также свердловчане могут обратиться в надзорное ведомство с жалобой на нарушения жилищных прав. Приём граждан проходит каждый день.

Добавим, отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 19 сентября.

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