Четыре машины сгорели в Чкаловском районе Екатеринбурга

В Чкаловском районе Екатеринбурга минувшей ночью сгорели четыре машины, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Первое возгорание было зафиксировано в 01:46 ночи. На улице Краснопрудной горел автомобиль ВАЗ-2109. Пожарные справились с пламенем к двум часам ночи. В 02:11 поступило сообщение и возгорании на улице Грибоедова. На площади один квадратный метр сгорело багажное отделение Opel Astra. Огнеборцы завершили разбор сгоревших конструкций в 02:30 ночи.

Спустя две минуты поступило сообщение о пожаре на улице Грибоедова. От огня пострадал багажный отсек автомобиля Nissan Cube. Возгорание было ликвидировано к трём часам утра.

Ещё один пожар произошёл на улице Краснопрудной. Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 05:08 утра. На площади два квадратных метра сгорел моторный отсек Opel Antara. Пожарные справились с пламенем спустя 11 минут после получения сигнала.

Как писала "ОГ", в Екатеринбурге в ночь на среду, 12 октября, сгорели сразу три машины. Во всех трёх случаях владельцы связывали случившиеся с "коммунальными войнами" —у всех в той или иной степени были трения с управляющими компаниями.

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